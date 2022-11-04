ЛДПР провела патриотический митинг в Москве в честь Дня народного единства

Мероприятие состоялось на площадке Молодежного центра партии

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. ЛДПР провела в пятницу в Москве патриотический митинг в честь Дня народного единства, передает корреспондент ТАСС.

Как отметил на митинге лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, партия продолжит поддерживать участников специальной военной операции, а также тех, "кто сегодня вслед за президентом, правительством России, вкладывает от себя малую толику для укрепления национальной экономики".

Мероприятие прошло на площадке Молодежного центра ЛДПР в Москве. После митинга там выступали музыканты, звучали записи любимых песен основателя и первого председателя ЛДПР Владимира Жириновского (1946-2022) в его исполнении. Кроме того, все желающие могли передать вещи в центр сбора гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса, который расположен в здании Молодежного центра ЛДПР.