4 ноября, 11:05,
обновлено 4 ноября, 11:30
Военная операция на Украине

Путин подчеркнул необходимость эвакуации гражданского населения Херсона из опасной зоны

Путин подчеркнул необходимость эвакуации гражданского населения Херсона из опасной зоны
© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

Один из волонтеров рассказал президенту о работе в новых регионах

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает очень важным перевезти гражданское население Херсона из наиболее опасных районов.

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"Сейчас, конечно, тех, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных действий, потому что гражданское население не должно страдать от обстрелов, от каких-то наступательных, контрнаступательных, прочих мероприятий, связанных с военными действиями", - сказал глава государства. В пятницу он вместе с участниками молодежных и волонтерских организаций возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, пообщался с молодыми людьми.

"Такие ребята, как вы, делают все для того, чтобы вывести людей в безопасную зону. Вам спасибо большое", - поблагодарил Путин.

Один из волонтеров рассказал Путину о работе в новых регионах. "Практически в каждом населенном пункте местные жители просят нас привозить им флаги России, я старался всегда в машине иметь какое-то количество флагов и дарить их тем, кто просит, и тем, кто будет относиться к нашему триколору как к абсолютной ценности", - отметил он. По его мнению, просьбы жителей "являются очень важным показателем", свидетельствующем о том, "что мы вместе". "Так и есть!" - подтвердил президент. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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