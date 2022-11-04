Путин подчеркнул необходимость эвакуации гражданского населения Херсона из опасной зоны

Один из волонтеров рассказал президенту о работе в новых регионах

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает очень важным перевезти гражданское население Херсона из наиболее опасных районов.

"Сейчас, конечно, тех, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных действий, потому что гражданское население не должно страдать от обстрелов, от каких-то наступательных, контрнаступательных, прочих мероприятий, связанных с военными действиями", - сказал глава государства. В пятницу он вместе с участниками молодежных и волонтерских организаций возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, пообщался с молодыми людьми.

"Такие ребята, как вы, делают все для того, чтобы вывести людей в безопасную зону. Вам спасибо большое", - поблагодарил Путин.

Один из волонтеров рассказал Путину о работе в новых регионах. "Практически в каждом населенном пункте местные жители просят нас привозить им флаги России, я старался всегда в машине иметь какое-то количество флагов и дарить их тем, кто просит, и тем, кто будет относиться к нашему триколору как к абсолютной ценности", - отметил он. По его мнению, просьбы жителей "являются очень важным показателем", свидетельствующем о том, "что мы вместе". "Так и есть!" - подтвердил президент.