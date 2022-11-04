Путин: власти РФ работают над упрощенной выдачей документов беженцам с Украины

По словам президента, приехавшие в Россию украинские беженцы хотят работать, а не просят скидок, как те, что уехали в ЕС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Российские власти работают над тем, чтобы беженцам с Украины российские документы выдавались в упрощенном порядке, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с волонтерами в День народного единства.

"Конечно, конечно. Вот сейчас мы над этим работаем - чтобы здесь, конечно, не было никаких злоупотреблений, чтобы никто не воспользовался таким положением, в котором вы оказались, в каких-то корыстных целях", - сказал он, отвечая на просьбу упростить эти процедуры.

Без всяких сомнений, продолжил глава государства, нужно помогать людям, которые нуждаются в помощи. "И мы сейчас принимаем решения, которые позволят получать эти документы в упрощенном порядке. И будем совершенствовать эти инструменты. Обязательно будем над этим работать", - пообещал президент РФ.

Путин, в частности, обратил внимание, что очень много людей из Харьковской области разными путями, в том числе "обходными", стараются попасть в Россию. "Сделаем все для того, чтобы их поддержать", - заверил он.

Президент также отметил, что приехавшие в Россию беженцы с Украины хотят работать, а не просят скидок, как те, что уехали в ЕС.

"Почувствуйте разницу между теми людьми, которые приехали с Украины к нам, и с теми, кто находится в Европе. Там ходят по ресторанам и требуют себе скидок, а у нас люди просятся на работу", - сказал Путин.