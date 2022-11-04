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4 ноября, 11:20,
обновлено 4 ноября, 11:33
Военная операция на Украине

Путин сообщил, что в РФ мобилизовано 318 тысяч человек

Путин сообщил, что в РФ мобилизовано 318 тысяч человек
© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

Поток добровольцев, желающих вступить в Вооруженные силы РФ, не сокращается, отметил президент

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Поток добровольцев, желающих вступить в Вооруженные силы (ВС) РФ, не сокращается, и число мобилизованных уже достигло 318 тыс. человек, рассказал в пятницу во время общения с волонтерами президент РФ Владимир Путин.

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"У нас уже 318 тыс. [мобилизованных]. Почему 318 тыс.? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается", - заявил президент. Он пояснил, что из этого числа 49 тыс. человек уже находятся в войсках и выполняют боевые задачи, а все остальные пока занимаются подготовкой.

Российский лидер отметил, что у всех них остались семьи, родители, жены и дети. "Конечно, государством делается все, чтобы их поддержать. Но когда это идет от сердца к сердцу - это самая важная поддержка. Она самая надежная и самая эффективная", - похвалил Путин волонтеров за оказываемую семьям мобилизованных помощь. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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