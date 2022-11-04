Путин сообщил, что в РФ мобилизовано 318 тысяч человек

Поток добровольцев, желающих вступить в Вооруженные силы РФ, не сокращается, отметил президент

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Поток добровольцев, желающих вступить в Вооруженные силы (ВС) РФ, не сокращается, и число мобилизованных уже достигло 318 тыс. человек, рассказал в пятницу во время общения с волонтерами президент РФ Владимир Путин.

"У нас уже 318 тыс. [мобилизованных]. Почему 318 тыс.? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается", - заявил президент. Он пояснил, что из этого числа 49 тыс. человек уже находятся в войсках и выполняют боевые задачи, а все остальные пока занимаются подготовкой.

Российский лидер отметил, что у всех них остались семьи, родители, жены и дети. "Конечно, государством делается все, чтобы их поддержать. Но когда это идет от сердца к сердцу - это самая важная поддержка. Она самая надежная и самая эффективная", - похвалил Путин волонтеров за оказываемую семьям мобилизованных помощь.