Путин назвал помощь семьям мобилизованных одним из важнейших направлений

Президент заметил, что подключение к этой работе волонтеров и добровольцев "вдвойне ценно"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Поддержка семей граждан, призванных в ряды ВС РФ по частичной мобилизации, является одной из важнейших задач. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин во время общения с волонтерами и добровольцами после возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади.

Он напомнил, что уже называл помощь семьям мобилизованных "святой обязанностью всех уровней и органов власти". Однако подключение к этой работе волонтеров и добровольцев "вдвойне ценно", заметил президент, потому что "это значит, что не по долгу службы, а по зову сердца кто-то выполняет такую функцию".

"Это очень важно. Может быть, одно из важнейших направлений сегодня", - сказал глава государства.

Он призвал волонтеров заниматься этой работой в тесном контакте с местными органами власти. "Не стесняйтесь, к ним обращайтесь тоже напрямую с тем, чтобы их подтолкнуть к этой работе", - рекомендовал Путин.

Говоря о восстановительных работах в Донбассе, которыми заняты добровольцы, президент РФ также призвал их действовать в тесном контакте с военными и МЧС. "Необходимо соблюдать меры предосторожности. Это небезопасно", - заметил Путин.