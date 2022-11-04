Путин распространил статус военнослужащих на добровольцев

Согласно новым нормам законодательства, для выполнения отдельных задач в области обороны могут привлекаться добровольческие формирования

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о статусе добровольческих формирований, содействующих Вооруженным силам (ВС) РФ, а также их участников. В частности, на таких граждан теперь распространяется статус военнослужащих по контракту, следует из опубликованного в пятницу документа.

Как ранее уточнял начальник второго управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Александр Туляганов, свыше 15 тысяч человек стали добровольцами с начала специальной военной операции на Украине. Он также отмечал, что действие закона не распространяется на частные военные компании.

Согласно новым нормам законодательства, для выполнения отдельных задач в области обороны могут привлекаться добровольческие формирования. Они могут быть задействованы в период мобилизации, военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании ВС РФ за пределами территории страны.

Добровольческие формирования будут создаваться министерством обороны (МО) по решению президента России. Численность, организация, районы действий, задачи, порядок управления и срок использования таких формирований будут определяться военным ведомством. Минобороны установит порядок обеспечения формирований вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами, а также порядок оказания медицинской помощи и осуществления различных выплат.

В состав добровольческих формирований смогут войти граждане РФ, заключившие соответствующий контракт, и военнослужащие, направленные от Минобороны России. Доброволец может быть исключен из формирования в связи с истечением срока контракта или невыполнением его условий, вступлением в силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы, поступлением на военную службу, а также по причинам, связанным со здоровьем. Кроме того, он сможет выйти из формирования по собственному желанию "в порядке и на условиях, которые предусмотрены контрактом о пребывании [в формировании]".

Социальные гарантии

Для добровольцев и их семей вводятся социальные гарантии и компенсации, предусмотренные законом "О статусе военнослужащих". Размеры денежного содержания добровольцев будут устанавливаться МО РФ не ниже размеров зарплат военнослужащих-контрактников. При этом наряду с денежным содержанием МО РФ сможет устанавливать и другие выплаты.

Согласно новому закону, добровольцы подлежат обязательному государственному личному страхованию за счет средств федерального бюджета. Они также получают право на бесплатный проезд железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом.

В случае гибели добровольца члены его семьи получают право на денежное содержание и другие выплаты, положенные добровольцу и не полученные им до дня гибели, полностью за весь месяц, в котором он погиб. Кроме того, членам семьи в равных долях будет выплачено единовременное пособие в размере 3 млн рублей.

При прекращении контракта в связи с признанием добровольца не годным к пребыванию в добровольческом формировании из-за увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученного в связи с исполнением обязанностей по контракту, ему будет выплачено единовременное пособие в размере 2 млн рублей.

Полномочия президента направлять ВС РФ за рубеж

Также одобренный закон наделяет президента РФ полномочиями принимать решение об участии ВС РФ в военных учениях, состязаниях и парадах, проводимых совместно с вооруженными силами иностранных государств, определять условия участия в таких мероприятиях, проводимых за пределами территории России. Глава государства также наделяется правом принимать решение об участии в таких мероприятиях других воинских формирований и органов с использованием вооружения, военной техники и боеприпасов.

Кроме того, документ наделяет президента РФ правом определять условия аналогичного участия вооруженных сил иностранных государств в военных учениях, соревнованиях и парадах, проводимых на территории РФ.

Закон вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.