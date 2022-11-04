Предельный возраст госслужбы на некоторых должностях повысили до 70 лет

Закон расширяет круг должностей государственной гражданской службы, срок работы на которых может продлен и по достижении предельного возраста

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст нахождения на госслужбе с 65 до 70 лет для некоторых категорий сотрудников. Соответствующий документ опубликован в пятницу.

Закон расширяет круг должностей государственной гражданской службы, срок работы на которых может продлен и по достижении предельного возраста (65 лет). Теперь это распространяется и на категорию "руководители" главной группы должностей в аппарате Госдумы и Совфеда, федеральных органах власти, подведомственных правительству, а также региональных органах власти.

Предельный возраст, до которого может быть сохранен такой пост, - 70 лет. Для продления срока службы нужно согласие самого госслужащего.

Предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе составляет 65 лет. При этом в 2021 году уже были приняты поправки, разрешающие продлять некоторым госслужащим срок работы до 70 лет - тогда они касались категории "руководители" высшей группы должностей

О конкурсе на должность

Кроме того, закон корректирует поступление на госслужбу по конкурсу. Документ устанавливает, что конкурс может не проводиться по решению нанимателя при назначении на должности, относящиеся к младшей группе, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством.

Также законом устанавливается, что в 2022 и 2023 годах конкурс может не проводиться при назначении на должности государственной гражданской службы РФ, относящиеся к высшей, главной, ведущей и старшей группам.

Закон вступит в силу через 10 дней после его опубликования.