Проживающие в России иностранцы смогут получать компенсации в случае природных ЧС

На возмещение ущерба, причиненного здоровью и имуществу в результате ЧС, ранее рассчитывать могли только граждане России

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет постоянно проживающих в стране иностранцев и лиц без гражданства правом на компенсацию и социальные гарантии вследствие чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Ранее рассчитывать на возмещение ущерба, причиненного здоровью и имуществу в результате ЧС, могли только граждане РФ. Новый закон дает иностранцам и лицам без гражданства при возникновении чрезвычайных ситуаций право на защиту жизни, здоровья и личного имущества, на использование средств коллективной и индивидуальной защиты и другого имущества органов исполнительной власти регионов, органов местного самоуправления и организаций, предназначенное для защиты населения от ЧС, право быть информированными о риске, которому они могут подвергнуться в определенных местах пребывания на территории страны, а также о мерах необходимой безопасности.

Кроме того, согласно тексту документа, иностранцы и лица без гражданства могут обращаться лично или направлять в госорганы и органы местного самоуправления индивидуальные и коллективные обращения по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций. Также у них есть право на пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности в связи с увечьем или заболеванием, полученным при выполнении обязанностей по защите населения и территорий от ЧС и по случаю потери кормильца.

При этом иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в России, имеют право на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций, на компенсации и социальные гарантии за проживание и работу в зонах ЧС, а также на оказание психологической помощи, на получение компенсаций и социальных гарантий за ущерб здоровью при выполнении обязанностей в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Однако речь не идет о медицинском обслуживании этих людей при возникновении ЧС. Как отмечается в законе, иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение медпомощи в порядке, установленном законодательством РФ об охране здоровья.