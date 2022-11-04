Путин заявил, что Россия с теплотой относилась и относится к украинскому народу

По словам президента, украинский народ - главная жертва намеренной возгонки ненависти к русским

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Россия всегда с теплотой относилась к народу Украины, так она относится к нему и сейчас, несмотря на сегодняшнее трагическое противостояние, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.

"Именно Украина, украинский народ и есть первая и главная жертва намеренной возгонки ненависти к русским, к России. В России же все ровно наоборот. Вы это хорошо знаете. Мы всегда с уважением и теплотой относились и относимся к украинскому народу - так было и есть, несмотря на сегодняшнее трагическое противостояние", - подчеркнул он.

Путин считает, что столкновение РФ с неонацистским режимом Украины было неизбежным. "Столкновение России с неонацистским режимом, возникшим на территории Украины, было неизбежным. И если бы в феврале не были предприняты соответствующие действия с нашей стороны, все было бы то же самое, только с худших для нас позиций", - констатировал он.

Путин считает, что ситуация на Украине была смертоносной для России. "Ситуацию на Украине ее так называемые друзья довели до той стадии, когда она стала смертоносной для России и самоубийственной для самого украинского народа", - констатировал он.

Конфликт на Украине - по сути, противостояние внутри одного народа, отметил Путин. "Трудно и горько еще и от того, что сражается друг с другом, по сути дела, один народ. По сути, противостояние идет внутри одного народа. Так же, как это было после потрясений 1917 года. Людей снова стравили", - подчеркнул он, напомнив, что в прошлом столетии иностранные державы "грели руки" на Гражданской войне в России, на трагедии народа.