4 ноября, 13:47,
обновлено 4 ноября, 14:31

Путин: Запад пытался поднести фитиль к распаду России, внедряя псевдоценности на Украине

Президент обратил внимание, что после распада Советского Союза Украина прошла путь прямого, неприкрытого вмешательства западных стран в ее внутренние дела

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Запад перекроил сознание миллионов людей на Украине, навязывал им псевдоценности, пытаясь таким образом поднести фитиль к распаду России, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.

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"К сожалению, на Украине удалось внедрить в сознание миллионов людей такие псевдоценности, которые привели к тому, что на этой территории создали фактически анти-Россию, сея ненависть, насилуя сознание людей, лишая их своей подлинной истории. Все сделано для того, чтобы перекроить сознание миллионов. Очень умело подносился фитиль к распаду нашей страны", - отметил он на встрече с историками и религиозными деятелями.

Путин обратил внимание, что после распада Советского Союза Украина прошла путь прямого, неприкрытого вмешательства западных стран в ее внутренние дела. "Собственно, и в России пытались сделать то же самое", - констатировал он.

Глава государства упомянул, что перед встречей посетил выставку "Украина. На переломах эпох", которая в пятницу открылась в столичном Манеже. Как отметил Путин, все ее содержание подтверждает точность и актуальность вывода историка Николая Карамзина о том, что настоящее является следствием прошлого, прошедшего.

"В одном из залов на выставке как раз говорится о том, как профессионально подходили к этой работе в некоторых странах Запада. Просто десятилетиями работали над этим на уровне научных центров: серьезных, с хорошим финансированием", - рассказал президент. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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