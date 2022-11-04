Путин считает, что идея польских властей о поглощении Украины никуда не делась

По словам президента, Россия всегда относилась и относится к Польше с большим уважением, несмотря на проблемы в отношениях

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Идея польских властей поглотить территории Украины никуда не делась, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, Россия всегда относилась и относится к Польше с большим уважением, несмотря на проблемы в отношениях. "Мы знаем об идеях создания в некоторой части политического бомонда Польши великого государства "от моря до моря", перед Второй мировой войной об этом немало говорили, это была идея фикс, от Балтийского моря до Черного. Сейчас мы видим объятия руководителей Польши и Украины. А идейка-то, она жива, идея поглощения Украины никуда не делась", - сказал Путин на встрече с историками и представителями традиционных религий России по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.

Президент России конкретизировал, что в Варшаве говорят об идее возвращения тех территорий Украины, которые были отторгнуты от Польши Иосифом Сталиным после Второй мировой войны. При этом Путин отметил, что Россия также отдала Украине свои исторические территории, но сделала это добровольно с целью создания единого общего культурно-гуманитрного исторического пространства. "А те территории [Украины] были насильственно отторгнуты [Сталиным] от Венгрии, Румынии и Польши. Это абсолютно разные ситуации. Мы добровольно, чтобы быть вместе, отдали исторические территории вместе с населением, правда население никто не спрашивал, а там отторгнуты были насильственно в результате войны. Об этом надо бы задуматься кое-кому на Украине", - добавил глава государства.