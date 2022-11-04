Путин назвал бредом утверждения, что Украина освободила Европу от нацизма

Президент заявил, что Россия будет стремиться к тому, чтобы в курсах истории в школах и вузах излагались достоверные факты

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал бредом звучащие в Европе утверждения, что Украина освободила европейские страны от нацизма во Вторую мировую войну из-за наличия в Красной армии украинских фронтов.

"Как можно говорить о том, что Украинский фронт освобождал Европу, что это Украина освободила Европу. Какой-то бред. А Карельский фронт, там что, воевали одни карелы? А Ленинградский фронт, там одни ленинградцы воевали? А Воронежский - воронежцы? А Степной - монголо-татары и степняки какие-то?" - сказал глава государства в пятницу на встрече с историками и представителями традиционных религий России по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.

"Этот бред повторяют в Европе на первый взгляд такие респектабельные люди и вколачивают эту чушь в головы миллионов людей", - подчеркнул Путин.

Глава государства также отметил, что Россия будет стремиться к тому, чтобы в курсах истории в школах и вузах излагались достоверные факты. "Это самое главное. Чем дальше в глубь веков, тем они достовернее, а чем ближе к нам, тем больше конъюнктуры. Но тем не менее стремиться к этому нужно. Нужно зерна от плевел отделять и показывать, где настоящие факты, а где что-то придумано", - отметил он.