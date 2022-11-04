Путин поддержал предложение ввести изучение истории родного края в школах по всей России

Глава государства добавил, что привлечь к продвижению изучения истории родного края также можно краеведческие музеи, которые есть во многих населенных пунктах страны

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал предложение сделать системными уроки по истории родного края в школах во всех регионах страны.

С соответствующим предложением к главе государства в ходе встречи с историками и представителями традиционных религий России в пятницу обратился председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский. Он пояснил, что согласно существующим законам, решение о том, изучать ли историю региона, принимают работники школ. В некоторых регионах к этому подходят системно, а в некоторых нет. "При этом не идет речи о соотнесении истории родного края с историей нашей страны", - добавил Могилевский.

"Если получится принять такое решение - о преподавании региональной истории во всей России, то для каждого региона можно было бы вместе с министерством просвещения, вместе с коллегами-историками сделать такие приложения к федеральному историко-культурному стандарту, которые были бы для каждого региона. В дальнейшем на их основе [можно] создать учебники и обеспечить таким образом и синхронизацию истории РФ по содержанию и по периодизации", - сказал Могилевский. Он пояснил, что подобный опыт разработки приложения к федеральному стандарту уже есть для коллег из Луганской Народной Республики (ЛНР). "Я надеюсь, что уже со следующего учебного года ребята там начнут учиться оп новым учебникам", - добавил историк.

Президент в свою очередь согласился с Могилевским, отметив, что понимание истории страны должно начинаться с изучения истории семьи и места, где человек родился и вырос. "Я обязательно переговорю с [министром просвещения России] Сергей Сергеевичем Кравцовым, чтобы он с коллегами подумал, как это сделать в общем курсе истории, который у нас сейчас везде преподается", - сказал Путин.

Глава государства также добавил, что привлечь к продвижению изучения истории родного края также можно краеведческие музеи, которые есть во многих населенных пунктах РФ. "Это не дорого стоит, нужно соответствующее внимание с определенного уровня управления и все", - заключил он.