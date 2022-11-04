Путин наградил послов РФ в Колумбии и Уругвае орденом Дружбы

В тексте документа отмечается, что дипломаты были награждены за "большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении послов в Колумбии и Уругвае Николая Тавдумадзе и Андрея Будаева орденом Дружбы. Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте документа отмечается, что дипломаты были награждены за "большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу".

Тавдумадзе и Будаев были назначены послами в соответствующих странах в октябре 2020 года.