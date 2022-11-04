Лавров сообщил руководству ОАЭ о ходе СВО и подходе РФ к возникшим гуманитарным проблемам

Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-эмиратских отношений

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформировал руководство ОАЭ о ходе СВО и подходе РФ к возникшим гуманитарным проблемам. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам визита Лаврова в Абу-Даби, где он провел переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном и министром промышленности и передовых технологий ОАЭ Султаном Аль-Джабером.

"Значительное внимание было уделено развитию обстановки на Украине и вокруг нее. С. В. Лавров подробно информировал эмиратское руководство о ходе реализации целей и задач специальной военной операции, а также о подходах России к решению возникших проблем гуманитарного характера", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-эмиратских отношений. "При этом подтвержден неизменный настрой Москвы и Абу-Даби на наращивание многопланового взаимовыгодного сотрудничества на основе договоренностей, достигнутых ранее на высшем уровне, включая встречу президента Российской Федерации В. В. Путина и президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна 11 октября сего года в Санкт-Петербурге", - отмечается в сообщении.

В МИД отметили, что была констатирована обоюдная нацеленность на поддержание регулярного доверительного политического диалога, расширение бизнес-контактов и обеспечение устойчивой положительной динамики двустороннего товарооборота, объем которого за первые восемь месяцев 2022 г. уже приблизился к $3 млрд.

Также были затронуты вопросы урегулирования в Сирии, Йемене, Ливии, и палестино-израильского конфликта.