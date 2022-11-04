4 ноября, 20:06,
обновлено 4 ноября, 20:20

Зампостпреда РФ при ООН: ракетные запуски КНДР являются следствим военной активности США

Анна Евстигнеева указала на "безответственные разговоры" США и Южной Кореи о размещении на Корейском полуострове и в регионе американских средств сдерживания

ООН, 4 ноября. /ТАСС/. Причина ракетных запусков КНДР кроется в недальновидной военной активности США. Об этом заявила в пятницу заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"На уровне руководства этих стран (США и Южной Кореи - прим. ТАСС) ведутся безответственные разговоры о размещении на Корейском полуострове и в регионе американских средств сдерживания, включая ядерные. В этой связи очевидно, что ракетные пуски Пхеньяна являются следствием проводимой вокруг этой страны недальновидной, конфронтационной военной активности США, которая бьет как по их партнерам в регионе, так и по ситуации в Северо-Восточной Азии в целом", - отметила дипломат. 

Теги:
СШАКНДРРоссияРакетные запуски в КНДРСитуация на Корейском полуострове
© Информационное агентство ТАСС
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