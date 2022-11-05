Антонов: улучшение отношений РФ и США в среднесрочной перспективе не просматривается

Российский посол в Соединенных Штатах отметил, что политика нынешних властей Вашингтона направлена на то, чтобы "выгнать Россию отовсюду"

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 5 ноября. /ТАСС/. Улучшение отношений России и США не просматривается даже в среднесрочной перспективе. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, беседуя в пятницу с журналистами в Сан-Франциско в ходе рабочей поездки в штат Калифорния.

"В нынешних политических условиях в среднесрочной, по крайней мере, перспективе мы не просматриваем возможность улучшения российско-американских отношений", - сказал дипломат.

При этом он подтвердил, что Москва добивается восстановления полноценного двустороннего диалога, фактически свернутого по инициативе Вашингтона.

"Мы твердо убеждены, что диалог между нашими странами необходим. Необходим не только в интересах Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, но и в интересах международного сообщества [в целом]. Все смотрят на нас, на постоянных членов Совета Безопасности [ООН], на две великие державы, от которых зависит сегодня мир на планете, которые, в соответствии с Уставом [ООН], несут особую ответственность за международные мир и стабильность. Это не пустые слова, этими основами мы живем с 1945 года, со времени основания Организации Объединенных Наций. У нас очень много вопросов, которые мы могли бы решать и в области стратегической стабильности, и в области нераспространения ядерного оружия, международной информационной безопасности, изменения климата", - подчеркнул Антонов.

Между тем, по его оценке, "политика нынешних властей [США] направлена на то, чтобы выгнать Россию отовсюду". "Но невозможно удалить или отменить Россию. Есть проблемы, в том числе обозначенные мной, которые не могут быть решены без участия России", - отметил посол.

По его словам, то же самое касается попытки США "изолировать Китай". "Ну это, я мягко скажу, наивно - думать, что 1,5 млрд человек (население КНР - прим. ТАСС) можно изолировать, такую великую державу. Равно как и Российскую Федерацию", - указал Антонов.