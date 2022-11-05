Антонов: Западу нужно думать не о накачивании Киева оружием, а о переговорном решении

По словам посла РФ в США, вне зависимости от действий Вашингтона Россия добьется победы

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 5 ноября. /ТАСС/. Запад продолжает ошибочную политику, полагая, что ситуацию вокруг Украины можно решить на поле боя, а в действительности необходимо думать о том, как найти переговорное решение. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, беседуя в пятницу с журналистами в Сан-Франциско в ходе рабочей поездки в штат Калифорния.

"В связи с новыми решениями американской администрации о дополнительных поставках вооружения Украине хотелось бы подчеркнуть, что наши так называемые партнеры продолжают ошибочную политику, думая о том, что решить проблему можно на поле боя, все больше и больше тратят сил, средств. А теперь уже и подтягивают вооруженные силы к российским границам", - отметил он, комментируя новый пакет американской военной помощи Киеву.

"Ситуация складывается крайне тревожная. По сути, на Украине, на украинской земле мы ведем борьбу не с украинцами, а со всем объединенным Западом, который пытается подорвать устои российского государства, истощить нас, вытянуть из нас все экономические и военные ресурсы и создать такое положение, чтобы Россия никогда не имела возможности на равных разговаривать с западными государствами на международной арене", - подчеркнул дипломат. Однако, по его словам, вне зависимости от действий Вашингтона РФ добьется победы. "У нас нет другого выхода и никаких сомнений в том, что дело наше действительно правое и мы победим", - констатировал Антонов.

Он указал, что нынешнюю ситуацию невозможно в полной мере разрешить на поле боя, в связи с чем Западу необходимо заняться поиском переговорного решения. "Надо думать сегодня не о накачивании Киева дополнительным оружием, а о том, как найти переговорное решение. Решить проблему полностью на поле боя невозможно. И до тех пор, пока американцы будут продолжать подпитывать режим своими военными поставками, инструкторами, обучать украинских военных мастерству боевого искусства на основе стандартов НАТО, все это будет лишь отягощать ситуацию, от этого будут страдать народы, которые проживают на украинской земле", - сказал дипломат.

Заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх 4 ноября сообщила о выделении США Украине очередного пакета военной помощи объемом $400 млн. Он предполагает, в том числе, передачу Киеву чешских танков Т-72.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против РФ масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.