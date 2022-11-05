В ДНР заявили, что оружия у ВСУ не стало больше

Подполковник Народной милиции республики Андрей Баевский отметил, что западной техникой заменяют уничтоженную советскую

ДОНЕЦК, 5 ноября. /ТАСС/. Количество вооружений, используемых украинской армией, осталось штатным, но уничтоженную советскую технику и боеприпасы заменяют западными образцами. Об этом рассказал ТАСС подполковник Народной милиции (НМ), депутат парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Баевский.

"Численность вооружений, используемых украинской армией, осталась штатной, но при этом произошло замещение уничтоженного советского вооружения западным. Это касается прежде всего ракетно-артиллерийского вооружения", - сказал он.

Баевский напомнил, что решения об оказании НАТО военной помощи Украине начали приниматься в феврале. "А реально поставки пошли в марте-апреле. Это именно тот момент, когда стало понятно, что мы повыбивали артиллерию и склады ракетно-артиллерийского вооружения в значительной части и им работать попросту не с чем. Поэтому надо поставлять эти "три семерки" (гаубицы М777 - прим. ТАСС) и прочее. Повыбивали мы в значительной части крупнокалиберные РСЗО "Смерч" и "Ураган" - значит, надо поставлять HIMARS. Такая ситуация по всем видам вооружения", - пояснил он.