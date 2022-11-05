В ДНР считают, что военная авиация ВС Украины не будет работать

НАТО не планируют вкладываться в замещение уничтоженной техники, заявил депутат парламента республики Андрей Баевский

ДОНЕЦК, 5 ноября. /ТАСС/. Военная авиация на Украине в обозримой перспективе работать не будет, поскольку страны НАТО не планируют вкладываться в замещение уничтоженной техники. Об этом рассказал ТАСС подполковник Народной милиции (НМ), депутат парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Баевский.

"По авиации там отдельная тема, ее никто на Украине развивать не собирается, потому что авиация у них работать не будет в принципе. Авиацию Запад Украине замещать [взамен уничтоженной] не планировал и не планирует, потому что это не только дорого, но и долго", - отметил он.

По словам Баевского, возможны только одиночные вылеты оставшейся техники. "То есть она будет работать эпизодически: какой-то одиночный самолет выскочит, бомбу куда-то кинет, его собьют, и на этом все закончится", - пояснил он.