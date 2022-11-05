В Энергодаре в октябре перехватили десятки БПЛА

Это удалось сделать с помощью переданных антидроновых пушек, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Несколько десятков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины удалось перехватить в октябре в Энергодаре с помощью переданных союзным силам антидроновых пушек. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Антидроновые ружья в октябре посадили несколько десятков беспилотников в Энергодаре", - сказал он. Глава движения уточнил, что ружья были куплены на пожертвования россиян и потом переданы военным.

В середине октября Рогов рассказал ТАСС о появлении "целой армады" беспилотников на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. По его словам, их стало "больше, чем когда-либо". Собеседник агентства пояснил, что есть и разведывательные беспилотники, но в основном такие аппараты обеспечены подвесами с самодельными взрывными устройствами.