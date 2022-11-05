Рогов считает, что в США Зеленскому поставили задачу достичь военных успехов к выборам

У президента Украины налажено взаимодействие с Демократической партией, отметил председатель движения "Мы вместе с Россией"

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Американские политики из Демократической партии поставили перед президентом Украины Владимиром Зеленским задачу продемонстрировать военные успехи к промежуточным выборам в США 8 ноября. Уверенность в этом выразил в беседе с корреспондентом ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"У меня нет сомнений в том, что у Зеленского налажено взаимодействие с Демократической партией. И понятное дело, что там перед ним ставятся задачи. Вряд ли он сам взял и решил бы именно к 8 ноября что-то показать. Я думаю, что в ближайшие дни они (украинские войска) активизируют свои действия, - сказал глава движения. - Напрямую [киевским силовикам] спущен приказ Зеленского о том, что к выборам в США необходимы результаты, успехи на фронте".

По словам Рогова, США важен не военный результат, а пиар. "И если они не успеют в ответ получить по ушам, а будут кадры, что Украина вроде бы как наступает, то это можно продать как победу американским избирателям. Не важно, что произошло. Важно, как об этом рассказали, а расскажут как надо лживые СМИ и информационные помойки. Им надо это сделать максимально близко к дате [выборов], чтобы не произошло перелома и нашего контрнаступления", - пояснил он.

В связи с этим Рогов обратил внимание на активизацию украинских военных на запорожском направлении, где, по его мнению, они, возможно, решат начать свое наступление. "И появление "Кракена" - неонацистов [из этого батальона], которые встали в качестве заградотрядов, - лишний раз это подтверждает", - заключил собеседник агентства.