Судья, на которого совершили покушение в ДНР, выносил приговоры военным преступникам

По словам врио главы республики Дениса Пушилина, "украинский режим продолжает проявлять свои подлые террористические методы"

ДОНЕЦК, 5 ноября. /ТАСС/. Судья Александр Никулин, на которого совершено покушение в городе Углегорске Донецкой Народной Республики (ДНР), выносил приговоры нацистским военным преступникам, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в субботу.

"Украинский режим продолжает проявлять свои подлые террористические методы. Вчера вечером, 4 ноября, в Углегорске было совершено покушение с применением огнестрельного оружия на судью Верховного суда ДНР Александра Никулина. Александр Анатольевич выносил приговоры нацистским военным преступникам. Его состояние оценивается врачами как стабильно тяжелое. Желаю Александру Никулину скорейшего выздоровления", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

В субботу в Центре общественных связей МВД ДНР сообщили, что на судью совершено покушение, он получил огнестрельные ранения, находится в тяжелом состоянии. Полицейские восстанавливают картину произошедшего. Приняты все меры к установлению и розыску подозреваемых.