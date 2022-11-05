В Каховке эвакуировали около 700 человек

Первый заместитель военно-гражданской администрации муниципалитета Роман Жаркомбаев отметил, что для маломобильных и лежачих организован специальный транспорт

ХЕРСОН, 5 ноября. /ТАСС/. Порядка 700 человек эвакуированы из Каховки в Херсонской области. Об этом говорится в Telegram-канале горадминистрации со ссылкой на первого заместителя военно-гражданской администрации муниципалитета Романа Жаркомбаева.

"Происходит эвакуация жителей из города Каховки, сегодня выехало приблизительно 700 человек. Автобусы подходят и все организованно едут до станции Джанкой, а далее поездом на Туапсе. Посадка идет организованно", - сообщил он.

По словам Жаркомбаева, для маломобильных и лежачих организован специальный транспорт. Для тех, кто едет на своем транспорте будет организован таможенный контроль. Пассажиры автобусов контроль не проходят.

18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. 31 октября Сальдо объявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра в левобережной части региона. В расширенную зону эвакуации вошли территории Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов.