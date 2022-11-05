Захарова: резолюцию о неонацизме могут поставить под сомнение только аморальные деятели

Как отметила официальный представитель МИД РФ, в 2021 году по такому же тексту проекта резолюции ГА ООН страны ЕС и к ним примкнувшие воздержались при голосовании

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Суть российской резолюции в ООН о борьбе с героизацией нацизма могут поставить под сомнение только аморальные деятели. Об этом заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что такое политическое лицемерие? Объясняю на конкретном примере. В прошлом году по такому же тексту проекта резолюции ГА ООН о борьбе против героизации нацизма страны ЕС и к ним примкнувшие воздержались при голосовании. Столицы членов Европейского союза всегда воздерживались, кроме одного случая. В 2011 году в Евросоюзе был раскол, когда часть государств проголосовала против (таких было большинство), а часть воздержалась", - написала дипломат в Telegram-канале.

"В этом году в Третьем комитете (предваряет голосование на Генассамблее) они все проголосовали против. И те, кто поддерживал фашизм в 20-м веке, и те, кто от него пострадал и чуть было не исчез. Еще раз повторю: текст резолюции один и тот же. Суть ее могут поставить под сомнение только аморальные деятели", - добавила она.

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял в пятницу российский проект резолюции "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". За документ проголосовали 106 делегаций (в том числе Израиль), против выступила 51 страна, 15 государств воздержались. Против, в частности, выступили США, страны ЕС (включая Италию, Францию и ФРГ), Великобритания, Грузия, Канада, Молдавия, Япония и Украина. Это традиционная российская резолюция, которая вносится на рассмотрение каждый год. Документ, как ожидается, будет вынесен на голосование Генассамблеи полного состава в декабре.

Перед голосованием по документу западные государства инициировали включение в текст поправки с осуждением СВО. При этом, одобрив данное положение, США и страны ЕС выступили против самой резолюции. Российская делегация заявила, что не признает принятую поправку.