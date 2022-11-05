Постпред РФ: объявленная генсеком ОБСЕ программа поддержки Украины принималась кулуарно

По словам Александра Лукашевича, в этой инициативе "понятен политический контекст"

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Объявленная генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельгой Шмид программа ОБСЕ по поддержке Украины принималась кулуарно, не имеет никакого отношения к организации и обречена на провал. Об этом говорится в видеокомментарии постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича для портала "Известия", который размещен в субботу в Telegram-канале постпредства России при ОБСЕ.

"Генеральный секретарь [ОБСЕ] провела этот брифинг, объявив о неконсенсусной программе, которая никакого отношения к ОБСЕ не имеет. Она принималась кулуарно, волюнтаристским решением польского действующего председательства в отсутствие каких-либо консультаций со всеми государствами-участниками и в отсутствие какого-либо коллективно принятого решения, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Поэтому мы эту программу не воспринимаем как программу, согласованную со всеми государствами-участниками".

По его словам, в этой инициативе "понятен политический контекст - помочь Украине в этих условиях и показать, что эта организация якобы по-прежнему готова работать в нынешних изменившихся условиях".

Предыстория вопроса

Лукашевич пояснил, что с 1999 года до конца июня 2022 года на Украине работал коллективно согласованный координатор проектов ОБСЕ на Украине. "Он имел мандат, который менялся, но все равно все это принималось коллективными решениями всех государств - участников [организации]. На каком-то этапе, скажем так, это было еще до событий 2014 года, координатор стал выбиваться из этого мандата, подчиняясь, по сути, указаниям Киева, как работать, с кем работать и по каким проектам. Вроде как ширма ОБСЕ и флаг оставался, но содержание работы этого координатора сильно менялось", - рассказал он. По словам Лукашевича, в 2019 году координатор - датский представитель Генрик Вилладсен открыто заявил, что в рамках своей деятельности на Украине также консультируется с представительствами ЕС и НАТО. "Это был такой звоночек, что нужно принимать какие-то меры, чтобы вернуть координатора в русло консенсусных решений государств-участников. Этого не получилось, поэтому мандат после 30 июня нынешнего года продлен не был", - сказал Лукашевич.

По словам постпреда РФ, польское председательство воспользовалось этим моментом и вместе с секретариатом разработало неконсенсусную программу, о чем и объявила Шмид. "Никакого отношения к организации она не имеет, хотя ее преподносят как продолжение работы координатора, причем польское председательство в нарушение всех правил процедуры назначило Вилладсена своим специальным представителем - координатором проектов на Украине", - добавил он.

Лукашевич подчеркнул, что все это грубо нарушает общий смысл работы ОБСЕ на консенсусной основе. "Сейчас речь идет о внебюджетном проекте на где-то порядка $28,7 млн, но пока эта цифра, скорее, заявленная, амбициозная, потому что изначально хотели сформировать программу под 40 млн, то есть с деньгами тоже проблемы", - отметил дипломат.

Постпред РФ также указал, что российская сторона возразила против таких методов работы организации. "Я думаю, что таким же образом думают и многие другие, но которые не могут позволить себе роскошь сказать в микрофон о своем несогласии. Ясно, что такие проекты обречены на провал", - отметил он.