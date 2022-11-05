В Херсоне сообщили об обстреле города со стороны ВСУ

Две ракеты упали рядом с автовокзалом

ХЕРСОН, 5 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу обстреляли Херсон из реактивной системы залпового огня HIMARS. Две ракеты упали в районе автовокзала города, где проводится сбор граждан для эвакуации, сообщили журналистам в экстренных службах.

"Киевский режим в 15:25 обстрелял г. Херсон, выпустив шесть ракет HIMARS, четыре ракеты сбили подразделения ПВО, две ракеты упали в районе автовокзала в непосредственной близости от места сбора граждан города для эвакуации. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", - сообщил представитель служб.