В Херсонской области задержали корректировщика огня ВСУ

Информацию он передавал через один из мессенджеров своим родственникам, находящимся за пределами региона

ХЕРСОН, 5 ноября. /ТАСС/. Жителя Каховки Херсонской области подозревают в передаче информации о расположении российской военной техники и подразделений, а также корректировке огня Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

"Житель города Каховки, 34 года. Передавал информацию о местах расположения российских подразделений и скопления военной техники, корректировал артиллерийский огонь ВСУ", - сообщил собеседник агентства.

Информацию он передавал через один из мессенджеров своим родственникам, находящимся за пределами Херсонской области. На даче у мужчины обнаружен схрон с оружием: автомат АК-74М и патроны к нему, а также три гранатомета.