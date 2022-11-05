В МИД РФ прокомментировали голосование по резолюции в ООН

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, Запад выступил против международных усилий в борьбе с агрессивными проявлениями расизма и ксенофобии

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Запад, в частности страны Евросоюза, отбросил последние попытки прикрыть свой отказ от поддержки российской резолюции "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" нелепыми оправданиями о свободе собраний и слова и выступил против международных усилий в борьбе с агрессивными проявлениями расизма и ксенофобии. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Дипломат напомнила, что 4 ноября в Нью-Йорке на заседании Третьего комитета Генассамблеи ООН по инициативе России была принята резолюция о борьбе с героизацией нацизма. За документ проголосовали 105 государств, против выступили 52 делегации, 15 стран воздержались.

"Коллективный Запад", в частности страны Евросоюза, где все вышеперечисленные нарушения происходят на систематической основе, на этот раз отбросил последние попытки прикрыть свой отказ от поддержки резолюции нелепыми оправданиями о свободе собраний и слова и выступил против международных усилий в борьбе с агрессивными проявлениями расизма и ксенофобии. Особую тревогу вызывают позиции Германии и Японии. Их потакание опасным тенденциям с учетом черных страниц в истории этих государств, имевших место в XX веке, заставляет задуматься о том, куда движется "коллективный демократический Запад", - отметила она.

Захарова выразила сожаление, что с момента принятия Генассамблеей ООН в 2005 году первой резолюции о борьбе с героизацией нацизма, перечисленные проблемы не только не были решены, но и во многом усугубились. "Мы вновь становимся свидетелями попыток отрицания нашей общей истории. Все чаще звучат расистская и ксенофобская риторика, а также призывы избавиться от мигрантов, беженцев и "чуждых элементов". Во многих государствах обыденным делом стали проявления исламофобии, христианофобии, афрофобии и антисемитизма, - отметила дипломат. - В этом году принятие этого важного документа было омрачено попытками откровенной политизации и сведения счетов с Россией со стороны западных стран на фоне продолжающегося украинского кризиса".

Ангажированность и неготовность к диалогу

Захарова подчеркнула, что западные страны, стремясь исказить смысл данной резолюции и поквитаться с Россией за свои политические провалы в украинском вопросе, безуспешно попытались сорвать принятие документа и прибегли к процедурным манипуляциям, которые в очередной раз продемонстрировали их ангажированность и неготовность к честному и конструктивному диалогу. "Налицо была очередная попытка внести раскол в ряды государств - членов ООН и осложнить международное сотрудничество в сфере противодействия неонацизму, расизму и ксенофобии", - добавила она.

Тем не менее, по словам дипломата, результаты голосования наглядно продемонстрировали неизменную поддержку международного сообщества ежегодно представляемой в ГА ООН традиционной российской инициативы.

"Убеждены, что принятие данной тематической резолюции внесет существенный вклад в дело искоренения расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

О резолюции

Дипломат напомнила, что соавторами документа стало еще 31 государство: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Зимбабве, Казахстан, Камбоджа, Киргизия, Китай, КНДР, Куба, Лаос, Мали, Малави, Нигерия, Никарагуа, Пакистан, Сенегал, Сирия, Судан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Филиппины, ЦАР, Шри-Ланка, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия, ЮАР.

Она также отметила, резолюция в очередной раз осудила прославление нацистского движения и обеление бывших членов организации СС, включая подразделения "Ваффен-СС", признанные Нюрнбергским трибуналом преступными.

"Выражена серьезная озабоченность в связи с продолжающейся в отдельных странах войной против памятников борцам с нацизмом и фашизмом и воинам-освободителям, которая в последние годы приобрела характер государственной политики. Одновременно высказано глубокое возмущение относительно маршей в целях прославления нацистов и их пособников, факельных шествий неонацистов и радикальных националистов, - отметила дипломат. - В этом же ряду - открытие мемориалов и переименование улиц, школ и других социальных объектов в честь тех, кто воевал на стороне нацистов или сотрудничал с ними. При этом выражается обеспокоенность попытками возвести в ранг национальных героев тех, кто в годы Второй мировой войны воевал против антигитлеровской коалиции, сотрудничал с нацистами и совершал военные преступления и преступления против человечности".

По ее словам, особо подчеркивается, что подобные действия оскверняют память бесчисленных жертв фашизма, негативно воздействуют на подрастающее поколение и абсолютно несовместимы с обязательствами государств - членов ООН по уставу организации.