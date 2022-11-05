В Херсонской области заявили, что ВСУ усиливают обстрелы в рамках подготовки к наступлению

Бригадные артиллерийские группы, минометные батареи, самолеты тактической и вертолеты армейской авиации ведут массированный огонь, сообщил вице-губернатор региона Кирилл Стремоусов

ХЕРСОН, 5 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) усиливают обстрелы в Херсонской области в рамках подготовки к наступлению. Об этом в субботу в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор региона Кирилл Стремоусов.

"[ВСУ] готовятся к очередному этапу наступления на Херсонскую область. Бригадные артиллерийские группы, минометные батареи, самолеты тактической и вертолеты армейской авиации ведут массированный огонь в рамках подготовки к штурму", - отметил он.

По словам Стремоусова, на николаевском участке боевого соприкосновения увеличилась интенсивность обстрелов со стороны ВСУ. На других участках фиксируются передвижения техники и переброска пехоты ВСУ. Российские военные уничтожили огневую позицию украинской самоходной артиллеристской установки "Акация".