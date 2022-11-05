Антонов осмотрел блокированную в Сан-Франциско дипсобственность России

Посол РФ отметил, что решение Вашингтона потребовать закрыть генконсульство в Сан-Франциско и дальнейшие шаги США по ограничению работы российских дипломатов в стране создают сложности для соотечественников

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 5 ноября. /ТАСС/. Посол РФ в США Анатолий Антонов провел визуальный осмотр блокированной американским правительством российской дипломатической собственности в Сан-Франциско (штат Калифорния).

В субботу посол осмотрел резиденцию генерального консула России в этом торговом, финансовом и культурном центре Северной Калифорнии. Ранее на текущей неделе Антонов осмотрел в ходе рабочей поездки в Калифорнию здание самого генконсульства. Оба эти объекта недвижимости являются собственностью Российской Федерации. Тем не менее они остаются блокированными властями США с 2017 года.

Антонов подтвердил в беседе с корреспондентом ТАСС у резиденции генконсула, что в преддверии его прибытия в Сан-Франциско российское посольство в Вашингтоне запросило у Госдепартамента США разрешение на посещение обоих объектов. Однако американское внешнеполитическое ведомство ответило отказом. "Мы направили официальную ноту в Госдепартамент с просьбой разрешить мне посетить российскую недвижимость - как непосредственно здание нашего генерального консульства, так и резиденцию генерального консула в Сан-Франциско. Буквально накануне моего отъезда [из Вашингтона] сюда нам прислали категорический отказ", - сообщил посол.

"Причем <...> порой на наши ноты очень долго не отвечают. Здесь же оперативно сработала служба и в течение практически 24 часов мы получили отрицательный ответ", - подчеркнул дипломат. "Тем не менее мы посмотрели [на эту блокированную недвижимость]. Мы не обнаружили никаких видимых повреждений. Шторы [на окнах обоих объектов] закрыты. Машин никаких чужих нет. Здания пустуют", - отметил посол.

По его словам, решение Вашингтона потребовать от Москвы закрыть генконсульство в Сан-Франциско и дальнейшие шаги американской стороны по ограничению работы российских дипломатов в США создают в том числе большие сложности для соотечественников. "Еще раз говорю по итогам вчерашнего дня (состоявшейся в пятницу в Сан-Франциско выездной сессии консульского отдела посольства России - прим. ТАСС), что страдают наши соотечественники. Очень много народу приходит, очень просят сделать все возможное для того, чтобы возобновить работу генерального консульства [в Сан-Франциско]", - заявил Антонов. Присутствовавший в пятницу на упомянутой сессии в Сан-Франциско корреспондент ТАСС был свидетелем того, как послу неоднократно задавали вопрос о перспективах восстановления генконсульства, а Антонов терпеливо объяснял, что дело в решениях Вашингтона, а не Москвы. Беседуя в четверг с журналистами, посол подчеркнул, что российское правительство продолжит требовать от американской администрации возвращения заблокированной на территории Соединенных Штатов в последние годы дипсобственности. Такие объекты находятся не только в Сан-Франциско.