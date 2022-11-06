В ДНР заявили, что расчеты натовской артиллерии в ВСУ возглавляют западные специалисты

Военнослужащие Вооруженных сил Украины пока не могут сами управлять данным вооружением, отметил депутат парламента республики Андрей Баевский

ДОНЕЦК, 6 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) пока не могут сами управлять сложным натовским вооружением, в связи с чем командирами расчетов выступают западные специалисты. Об этом рассказал ТАСС подполковник Народной милиции (НМ), депутат парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Баевский.

"Что касается орудий калибра 155 мм или тех же [американских реактивных систем залпового огня] HIMARS, - это уже достаточно сложный вид вооружений. Переобучить личный состав за один-два месяца, чтобы они начали их использовать, невозможно. То есть можно, куда-то они выстрелят, но нормально его использовать с точки зрения ведения эффективного огневого поражения они не смогут. Поэтому мы регулярно фиксируем, что при каждой более-менее сложной в техническом отношении единице вооружения реальным командиром расчета выступает западный специалист", - сказал собеседник агентства.

По его словам, более простое в эксплуатации вооружение украинские силовики уже освоили. "Самые простые образцы техники могут быть использованы после короткого курса обучения. И никто не ожидает, что они будут использоваться сильно эффективно. 60-миллиметровые минометы, которые поставляются в батальоны на передовую, например, - это примитивное вооружение, использованию которого можно обучить за неделю. И их поставляют, они их используют примерно года с 2016-го, я уже тогда видел характерные хвостовики после обстрелов Старомихайловки и Петровского района Донецка", - отметил Баевский.

Он пояснил, что процесс подготовки артиллеристов сложен и занимает много времени. "Это не просто одного человека научить, программа боевой подготовки артиллерийских подразделений включает в себя слаживание расчета, взвода, батареи, дивизиона. Последовательно: сначала ты готовишь специалиста, проводишь специальную подготовку, потом ты слаживаешь расчет, потом ты подготовишь взвод, потом батарею и так далее. И все это вместе только тогда работает как жизнеспособный организм, когда эта последовательность выполняется. А до этого момента в лучшем случае одно орудие может выстрелить в направлении крупного города. Но это, как вы понимаете, не про войну и не про боевые действия, а про терроризм", - подчеркнул собеседник агентства.