В ДНР сообщили о работающих на огневых позициях иностранцах в рядах ВСУ

Подполковник Народной милиции республики Андрей Баевский отметил, что в случае с РСЗО HIMARS и управляемым вооружением это почти правило

ДОНЕЦК, 6 ноября. /ТАСС/. Число иностранцев в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) таково, что они выполняют уже не только командные функции, но и лично работают на огневых позициях. Об этом рассказал ТАСС подполковник Народной милиции (НМ), депутат парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Баевский.

"Количество иностранцев, которые маскируются под наемников, таково, что они начинают уже не просто выполнять функции высшего командного звена в формированиях Украины, а работают непосредственно на огневых позициях. В случае с РСЗО HIMARS и управляемым вооружением это практически правило. Сегодня это становится практически системой", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ранее иностранцы в рядах ВСУ "хоть как-то маскировались, а сегодня уже особо не стремятся это делать".

"Мы видим и видео, и слышим радиоперехваты, да они сами это видео выкладывают. У них же посыл какой? "Весь мир с нами". Вот и наблюдаем на видео в соцсетях негров возле гаубиц в Донбассе.

Уровень тех людей, которых мобилизовали с украинской стороны и привлекли к работе с западным вооружением, - это уровень рядового члена расчета. Я даже не уверен, что им позволят порулить HIMARS, бесправная обслуга и не более", - отметил Баевский.

Он пояснил, что украинская армия до сих пор работает по советскому образцу. Ее эффективность пытаются повысить за счет поставляемого по линии НАТО вооружения, но делается это с привлечением специалистов с Запада, потому что использовать сколько-нибудь сложные западные системы вооружения киевские силовики могут только при наличии таких людей.

"Потому, когда мы говорим, что Россия и, в частности, ДНР и ЛНР воюют с коллективным Западом, это не просто фигура речи. Раньше это было привлечение западных специалистов на уровне планирования военных действий и контроля их исполнения в бригадах, полках, иногда опускались до батальонов. Сейчас это прямое привлечение под видом наемников западных военных специалистов в зону СВО с украинской стороны. Это касается и сил специальных операций, и любого наукоемкого или технически сложного вида вооружений, поставленных Западом", - подчеркнул Баевский.