В ДНР сообщили о сравнительно небольших потерях среди иностранцев в ВСУ

Подполковник Народной милиции республики Андрей Баевский пояснил, что их не афишируют

ДОНЕЦК, 6 ноября. /ТАСС/. Потери среди иностранцев в Вооруженных силах Украины (ВСУ) есть, но их мало по сравнению с регулярной армией, и их не афишируют. Об этом рассказал ТАСС подполковник Народной милиции (НМ), депутат парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Баевский.

"Да, там уже есть потери. И эти потери весьма значительны в доле именно для артиллерийских подразделений. Но они малы сравнительно с пехотой вообще, а по сравнению с мобилизованными необученными украинцами этот вид потерь просто теряется. Опять же: ну приехал там в Пенсильванию какой-нибудь гроб, и что? Человек уволился со службы, поехал в хорошо оплачиваемую командировку, и ему не повезло. Он сам захотел, подписал контракт с какой-нибудь военной компанией. Выплатили страховку семье, и все нормально. С учетом тотальной зацензурированности западных СМИ мы сейчас и не узнаем об этих историях", - сообщил собеседник агентства.

Он пояснил, что иностранные специалисты в ВСУ преимущественно входят в расчеты артиллерии, в том числе реактивной, а потери среди артиллеристов статистически всегда ниже, чем среди пехоты.

"Вычислить и нанести огневое поражение по огневой позиции, которая находится в зоне от 15 до 30 км от линии фронта, - это крайне тяжело, тем более в случае с РСЗО. "Град", например, отстреливается за 20 секунд без пристрелки - весь пакет, до 40 ракет уходит. С пристрелкой, возможно, будут минуты - это зависит от расчета. Но все равно это крайне мало. А до того, как орудие начало вести огонь, его не видно вообще. После этого самоходная артиллерийская установка либо система залпового огня немедленно покидает огневую позицию. Немедленно!" - рассказал Баевский.