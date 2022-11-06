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Военная операция на Украине

Рогов уверен, что Киев намерен внести арестованного главу "Мотор сич" в список для обмена

Рогов уверен, что Киев намерен внести арестованного главу "Мотор сич" в список для обмена
Президент предприятия "Мотор сич" Вячеслав Богуслаев
© Марина Лысцева/ ТАСC

Председатель движения "Мы вместе с Россией" отметил, что ответственный за это советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Украина собирается включить арестованного президента предприятия "Мотор сич" Вячеслава Богуслаева в список лиц, подлежащих обмену. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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"Потопят жир, а потом включат в список лиц, подлежащих обмену. Все идет по этому сценарию шаг за шагом", - сказал он.

По словам Рогова, украинские власти начали изучать эту возможность до ареста Богуслаева. "Это рассматривалось еще до его задержания и последующего ареста. Ответственный за этот обмен - [советник главы офиса президента Украины] Михаил Подоляк", - проинформировал он.

Ранее возможность обмена Богуслаева не исключил Подоляк. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать этот вопрос, предложив оставить работу над обменами тем, кто ею занимается.

В Службе безопасности Украины 23 октября сообщили, что главе компании "Мотор сич" предъявлены обвинения в "коллаборационизме" и "работе на Россию". СБУ опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров Богуслаева, якобы подтверждающие его сотрудничество с РФ. Шевченковский районный суд Киева 24 октября арестовал главу "Мотор сич" на два месяца. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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