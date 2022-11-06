6 ноября, 06:35,
обновлено 6 ноября, 06:51
Военная операция на Украине

Стремоусов: ВСУ стягивают множество танков и бронемашин на херсонское направление

Стремоусов: ВСУ стягивают множество танков и бронемашин на херсонское направление
© AP Photo/ Inna Varenytsia, архив

Замгубернатора Херсонской области напомнил, что в Херсоне эвакуация жителей на левый берег и в другие регионы РФ продолжается

ХЕРСОН, 6 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины стягивают на херсонское направление большое количество танков и бронеавтомобилей, заявил замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов в воскресенье.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Значительные силы укровермахта стягиваются на подступах к Херсонской области. Скапливают очень большое количество техники, подтягивают все больший объем бронемашин, танков", - сказал он в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Стремоусов напомнил, что в Херсоне эвакуация жителей на левый берег и в другие регионы РФ продолжается. "Жители города еще могут беспрепятственно покинуть правобережную часть Херсонской области", - добавил он.

18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. 31 октября Сальдо объявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра в левобережной части региона. В расширенную зону эвакуации вошли территории Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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