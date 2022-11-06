Омбудсмен ДНР сообщила, что украинские солдаты жестоко избивают пленных

Дарья Морозова добавила, что полученные в результате избиений травмы требует адекватной медицинской помощи

ДОНЕЦК, 6 ноября. /ТАСС/. Практически все военнослужащие, вернувшиеся в ДНР из украинского плена после обмена, имеют проблемы со здоровьем из-за жестоких избиений. Об этом в воскресенье заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

"В этой группе освобожденных практически у всех есть проблемы со здоровьем. Травмы, полученные в результате жестоких избиений в плену, запущенные осложнения после пулевых и осколочных ранений. Все это требует адекватной медицинской помощи, и она будет оказана ребятам в полном объеме", - цитирует ее в Telegram-канале пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР.

Вернувшиеся из украинского плена 15 военнослужащих из ДНР в воскресенье прибыли в город Амвросиевку, где встретились с родными. Еще четверо военнослужащих из республики пока находятся в госпитале в одном из регионов РФ.

В Минобороны РФ 3 ноября сообщили о возвращении из украинского плена 107 российских военнослужащих, которым грозила смертельная опасность. Врио главы ДНР Денис Пушилин, анонсируя обмен, указывал, что в ДНР и ЛНР вернутся 65 человек.

Предыдущий обмен пленными состоялся 29 октября. Как сообщали в Минобороны России, в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих.