В ДНР сообщили, что в украинском плену находятся около 250 военнослужащих из республики

По словам Дарьи Морозовой, власти региона работают над их возвращением

АМВРОСИЕВКА /ДНР/, 6 ноября. /ТАСС/. Около 250 военнослужащих из Донецкой Народной Республики (ДНР) продолжают оставаться в украинском плену, власти региона работают над их возвращением. Об этом ТАСС сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

"Порядка 250 военнослужащих ДНР еще находятся в украинском плену. Работа по пленным ведется беспрерывно, работает горячая линия, мониторятся полностью все социальные сети, потому что мы знаем, что украинские военные могут выкладывать определенные видео. Мы их все сохраняем, чтобы была доказательная база нахождения человека в плену", - сообщила Морозова.

Она также отметила, что согласно закону об обращении граждан, родственники должны подать заявление о пленном. Сейчас аппарат при получении информации о нахождении военнослужащего в плену инициирует включение его в необходимые в списки без заявлений родных для ускорения процедуры.

Также омбудсмен прокомментировала обращение в международные организации о пытках, которым подвергаются военнопленные в украинском плену. "Мы получаем ответ, что информация принята к сведению. При этом мы понимаем, что это все станет в будущем доказательством тех военных преступлений, которые происходят на нашей территории. С начала года было отправлено более 100 писем о фактах пыток над пленными и нарушениях прав человека в ДНР - обстрелах, пострадавших и погибших гражданских, незаконных методах ведения войны", - добавила Морозова.

Вернувшиеся из украинского плена 15 военнослужащих из ДНР в воскресенье прибыли в город Амвросиевку, где встретились с родными. Еще четверо военнослужащих из республики пока находятся в госпитале в одном из регионов РФ. В Минобороны РФ 3 ноября сообщили о возвращении из украинского плена 107 российских военнослужащих, которым грозила смертельная опасность. Врио главы ДНР Денис Пушилин, анонсируя обмен, указывал, что в ДНР и ЛНР вернутся 65 человек.