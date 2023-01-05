Слуцкий заявил, что ООН должна дать оценку действиям Олланда и Меркель

Экс-президент Франции в конце 2022 года подтвердил слова бывшего канцлера ФРГ о том, что минские договоренности были нужны, чтобы дать Киеву передышку

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал ООН дать объективную оценку действиям экс-президенту Франции Франсуа Олланда и экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, "блефовавшим при подписании минских соглашений".

Олланд, принимавший непосредственное участие в заключении в 2015 году минских соглашений, в конце 2022 года подтвердил слова Меркель о том, что эти договоренности были нужны, чтобы дать Киеву передышку и обеспечить подготовку украинской армии к новому конфликту.

"Организация Объединенных Наций должна наконец дать объективную оценку действиям Олланда и Меркель, с самого начала блефовавших при подписании минских соглашений", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале в четверг.