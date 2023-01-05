Эксперт считает, что перемирие в Рождество может стать шагом в разрешении конфликта

Идея неоднократно высказывалась на разных уровнях, разными политиками и специалистами, отметил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Инициатива Москвы ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине станет маленьким шагом на пути разрешения конфликта в случае позитивной реакции Киева. Такое мнение выразил в четверг в беседе с ТАСС гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Комментируя российскую инициативу рождественского перемирия, эксперт отметил, что такая идея "неоднократно высказывалась на разных уровнях, разными политиками и экспертами". "И в Киеве такие идеи тоже высказывались. Если на этот шаг будет какая-то позитивная реакция со стороны Киева, хотя бы символическая, по всей видимости, речь пока не идет о каком-то долгосрочном перемирии, тем более о политическом урегулировании, но если такой символический шаг будет сделан обеими сторонами, то это, конечно, очень маленький, но, кажется, шаг вперед в направлении разрешения конфликта", - подчеркнул собеседник агентства.

Аналитик отметил, что однозначно спрогнозировать реакцию украинской стороны трудно. "Это зависит уже от многих факторов внутриполитического характера. То есть понятно, что идеи такого зеркального ответа будут в критике, которая усмотрит в этом какую-то сдачу позиций, мол, пока российские войска находятся на территории Украины, этого делать не следует. Но, вероятно, найдутся и сторонники, которые сочтут возможным эту идею поддержать, - продолжил он. - В любом случае мне кажется, что такую инициативу надо приветствовать. Это скромная, но все-таки конкретная инициатива, которая может на что-то как-то повлиять".

В то же время эксперт указал, что подобные односторонние шаги всегда сопровождаются опасениями, поскольку содержат определенную долю риска. "Мы не знаем сроков, идет ли речь только о рождественском празднике или в случае каких-то ответных украинских шагов это прекращение огня может продлиться дольше. Пока что, наверное, сложно об этом судить. Я думаю, что любое такое решение, тем более принимаемое в одностороннем порядке, содержит определенные риски, риски того, что другая сторона может им воспользоваться для усиления своих позиций, для того, чтобы перейти в контрнаступление, подтянуть резервы и так далее, - отметил Кортунов. - Но, наверное, такие риски оправданы. В нынешней ситуации это такой жест, который политически важен даже с учетом тех рисков, которые он содержит".