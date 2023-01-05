Захарова: Рига вновь доказала, что для нее права журналистов не более чем пустой звук

По словам официального представителя МИД РФ, задержание журналиста Sputnik Марата Касема невозможно квалифицировать иначе как "бесчеловечный и подлый террор латвийского режима против любого инакомыслия"

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Латвия в очередной раз продемонстрировала, что для нее такие ценности демократического общества, как плюрализм СМИ и права журналистов, не более чем пустой звук. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с задержанием в Латвии журналиста Sputnik Марата Касема.

"Рига в очередной раз продемонстрировала, что для нее такие ценности демократического общества, как плюрализм СМИ и права журналистов, не более чем пустой звук. При этом пределов латвийским карательным практикам не видно", - отметила дипломат.

По словам Захаровой, случившееся невозможно квалифицировать иначе как "бесчеловечный и подлый террор латвийского режима против любого инакомыслия", готовность отбросить все правовые рамки и принципы цивилизованного государства, чтобы "расправиться с неугодными". "Требуем от всех профильных международных структур, проигнорировавших неоднократно озвучивавшиеся самим Касемом опасения за свою безопасность в связи с профессиональной деятельностью, оправдать, наконец, свое существование, решительно вмешаться в происходящее и пресечь творимые Ригой бесчинства", - заключила Захарова.

Касем был задержан 5 января в Риге службой госбезопасности Латвии. В этот же день местным судом журналисту была избрана мера пресечения в виде ареста. По имеющимся данным, ему инкриминируются сразу две уголовные статьи, включая шпионаж в пользу России, что может повлечь обвинительный приговор с наказанием вплоть до 20 лет лишения свободы.