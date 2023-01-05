Полянский считает, что отказ Украины от перемирия означает жертву народом ради Запада

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН заявил ,что у Киева нет уважения к святыням

ООН, 5 января. /ТАСС/. Киевские власти, отказываясь от рождественского прекращения огня, готовы жертвовать своим народом ради западных геополитических игр. Об этом заявил в четверг первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"Еще одно напоминание о том, с кем мы сражаемся на Украине, - с безжалостными националистами-преступниками, которые готовы пожертвовать своей страной и своим населением ради западных геополитических игр, у которых нет уважения к святыням", - отметил дипломат в Twitter.

В четверг пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Позже министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отдал указание о введении режима прекращения огня с 12:00 6 января на 36 часов.