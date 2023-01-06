Мирошник считает, что украинских беженцев в Европе ждет низкооплачиваемый труд

Установилась общеевропейская тенденция к сокращению дотаций беженцам, заявил бывший посол Луганской Народной Республики в Москве

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Украинских беженцев, осевших в Европе, в будущем ждет неквалифицированный труд и социальные притеснения, а возвращаться им будет некуда. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

"До 70-80% беженцев не планируют уже возвращаться на Украину, но и "страны-партнеры" не собираются долго их кормить. Сейчас уже установилась общеевропейская тенденция к сокращению дотаций беженцам, введению ограничений сроков выплат на 1-3-6 месяцев с постепенным их сокращением, почти не остается бесплатного жилья. Это все неизбежно приведет к тому, что украинцы будут оставаться в европейских странах, но будут находиться там на низшем уровне оплаты, пользоваться исключительно предложениями неквалифицированного труда, подвергаться социальным притеснениям, пополнять криминалитет", - сказал он.

Мирошник подчеркнул, что таким образом Украина останется без работоспособного населения, которое "будет трудиться на предоставлении низкооплачиваемых услуг "истинным европейцам".

"Такое уже было, польская шляхта никогда украинцев-галичан не считала равными себе, но позволяла выполнять черновую работу. "Радужно-лозунговый период" для украинских беженцев заканчивается, им предстоит ощутить на себе истинное отношение европейцев. И они будут терпеть, потому что возвращаться им будет некуда. Их родину уже продали и отправили на уничтожение. А объяснить им, что они совсем не европейцы от природы, смогут очень быстро. И у поляков, и у немцев с австрийцами на то есть историческая память и не совсем утраченные колониальные навыки", - сказал он.

По данным ООН, с начала специальной военной операции РФ в страны Европы прибыли в общей около 8 млн беженцев с Украины. Больше всего приняла Россия - 2 852 395, далее следуют Польша (1 546 354), Германия (1 021 667), Чехия (474 731), Италия (173 231), Испания (160 287), Великобритания (152 200), Болгария (148 451), Франция (118 994), Румыния (106 629), Словакия (105 370) и Молдавия (100 494). В остальных государствах это число не превышает 100 тыс.