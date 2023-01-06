Антонов считает, что шаги США показывают отсутствие стремления к урегулированию на Украине

Даже объявленный в одностороннем порядке режим прекращения огня на Рождество Вашингтон называет "попыткой взять передышку", заявил посол РФ в США

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Все последние действия США, в том числе решение о выделении нового пакета военной помощи Киеву, в который будут включены американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley, прямо указывают на отсутствие стремления Вашингтона к политическому урегулированию на Украине. Об этом заявил в четверг посол РФ в США Анатолий Антонов, отвечая на вопрос СМИ.

"Ни у кого не должно оставаться сомнений, кто несет ответственность за затягивание нынешнего конфликта. Все действия администрации [Соединенных Штатов] прямо указывают на отсутствие стремления к политурегулированию", - приводит его слова пресс-служба дипмиссии.

"Даже объявленный нами в одностороннем порядке режим прекращения огня на Рождество здесь называют "попыткой взять передышку". Все это означает, что Вашингтон настроен бороться с нами "до последнего украинца", а судьба народа Украины американцев совсем не волнует", - заявил российский дипломат.

По его словам, решение американской администрации о передаче Киеву БМП Bradley "стало подтверждением, что в Соединенных Штатах и не собирались прислушиваться к неоднократным призывам российской стороны принять в расчет возможные последствия столь опасной линии [поведения] Вашингтона".

"Всему мировому сообществу наконец должно стать очевидным, что США с 2014 года развязали с Россией настоящую "войну по доверенности", поддерживая нацистских преступников в Киеве. Ни о каком "оборонительном характере" передаваемых вооружений уже давно не может быть и речи", - констатировал посол.

По его словам, своими действиями американская администрация "лишь подстегивает украинских радикалов к новым ужасным деяниям", а с каждой новой поставкой вооружений из США "они чувствуют все большую безнаказанность". "С особым цинизмом продолжают убивать мирных жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей Российской Федерации", - добавил он.

Поставки БМП

По словам Антонова, примечательно то, что о решении относительно поставок Киеву БМП было объявлено после разговора президента США Джо Байдена с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. "Международное общественное мнение не должно игнорировать факт признания [экс-канцлером ФРГ] Ангелой Меркель и [экс-президентом Франции] Франсуа Олландом того, что минские соглашения были нужны, чтобы дать Киеву время для усиления военного потенциала. С учетом тесных связей Вашингтона и Берлина понятно: Запад во главе с США попросту обманул нашу страну и начал целенаправленную работу по ослаблению России гораздо раньше 24 февраля 2022 года. Как верить политикам ведущих западноевропейских государств, если и когда настанет время договариваться о будущем мироустройстве, о системе и существе соглашений, которые возможно для этого потребуются?" - добавил российский дипломат.

В четверг пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер сообщил о том, что в пятницу, 6 января, США объявят о новом пакете военной помощи киевским властям, он будет включать американские боевые машины пехоты Bradley. В свою очередь в распространенном в четверг совместном письменном заявлении США и ФРГ по итогам телефонных переговоров Байдена и Шольца сообщалось о том, что США намерены поставить Украине БМП Bradley, а Германия - БМП Marder.

Глава МИД Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол России в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности.