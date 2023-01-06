Пушилин заявил, что основные гаранты минских соглашений открыто расписались во лжи

По словам врио главы ДНР, заявления представителей Германии и Франции о том, что переговорный процесс дал возможность перевооружить Украину и подготовить к конфликту с Россией, лишили людей сомнений относительно правильности решения о начале проведения спецоперации

ДОНЕЦК, 6 января. /ТАСС/. Страны, выступавшие основными гарантами выполнения минских соглашений, открыто расписались во лжи, заявив о том, что переговорный процесс дал возможность перевооружить Украину и подготовить к конфликту с Россией. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Не было никакого другого выбора, все было предопределено. Если только [экс-канцлер ФРГ Ангела] Меркель заявляла, что она не хотела выполнять [Минские договоренности], специально время тянула, Украину укрепляла, соответственно, она врала на самом высоком уровне, невзирая ни на что. А сейчас мы увидели историю, что еще сегодня буквально [экс-президент Франции Франсуа] Олланд <...> ее поддержал. По сути, это основные гаранты этих минских соглашений. И теперь они в этом расписались", - сказал Пушилин во время разговора с сенатором Александром Вайнбергом, который он опубликовал в пятницу в своем Telegram-канале.

Пушилин отметил, что такие заявления лишили людей сомнений относительно правильности решения о начале проведения специальной военной операции. Пушилин подчеркнул, что это была работа на упреждение.

Ранее Олланд, принимавший непосредственное участие в заключении в 2015 году минских соглашений, в конце 2022 года подтвердил слова Меркель о том, что эти договоренности были нужны, чтобы дать Киеву передышку и обеспечить подготовку украинской армии к новому конфликту.

Конфликт в Донбассе и минские соглашения

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года на востоке страны, где преобладает русскоязычное население, начались массовые протесты несогласных с новым курсом Киева. В ответ власти Украины в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе с применением авиации и массированным обстрелом жилых кварталов. Минские соглашения, достигнутые в 2014-2015 годах, должны были стать основой урегулирования в Донбассе. Они были подписаны при посредничестве ОБСЕ, России, Германии и Франции.

Соглашения предусматривали прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, а также проведение на основе диалога с представителями Донецкой и Луганской Народных республик глубокой конституционной реформы на Украине, результатом чего должна была стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако переговорный процесс фактически зашел в тупик из-за отказа Украины выполнять политические пункты минских соглашений. Киев годами затягивал мирный процесс и отказывался от их выполнения, а после и вовсе заявил об их неприемлемости, а также о категорическом отказе от прямого диалога с республиками Донбасса.