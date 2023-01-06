Посольство России опровергло сообщения СМИ о попытке госпереворота в Чаде

В дипмиссии сообщили, что нагнетание обстановки вокруг события месячной давности активно подхвачено западными средствами массовой информации

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Западные СМИ пытаются нагнетать обстановку в Чаде вокруг событий месячной давности, публикуя информацию о якобы новой попытке госпереворота в республике. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в посольстве РФ в Чаде.

В российский дипмиссии пояснили, что 5 января официальный представитель правительства Чада Азиз Махамат Салех проинформировал о ходе расследования уголовного дела, совершенного еще в декабре 2022 года 11 армейскими офицерами во главе с председателем Чадской организации по правам человека (ЧОПЧ) Барадином Бердеи Таргуио с целью подрыва конституционного порядка и работы институтов власти, сформированных на переходный период.

"Нагнетание обстановки вокруг события месячной давности активно подхвачено западными средствами массовой информации, [такими как] Reuters, Би-би-си, Agence France-Presse, [что] де-факто выполняет дестабилизирующую роль", - указали в посольстве.

Как отметили в диппредставительстве, в распространенном в четверг заявлении Салеха говорилось о том, что правительство Чада будет и дальше информировать общественность открыто и полно о ходе расследования по данному делу. "Рекомендовали бы акцентировать внимание на анализе факторов внешнего периметра, влияющих на внутреннюю ситуацию в Чаде", - сообщили в посольстве, добавив, что оно работает в обычном режиме.

Глава созданной в 2006 году ЧОПЧ известен в стране своей критикой властей. Он был арестован и приговорен в феврале 2021 года к трем годам тюрьмы за попытку подрыва конституционного строя. Через 1,5 года он был освобожден. 20 октября 2022 года в Чаде прошли антиправительственные демонстрации, участники которых требовали передачи власти военными гражданским институтам. Акции протеста переросли в беспорядки, были убиты 50 человек, еще 300 пострадали. По словам официального представителя правительства, демонстрации вылились в попытку восстания.

После гибели на поле боя в апреле 2021 года президента Чада Идрисса Деби Итно военные во главе с его сыном Махаматом Идриссом Деби Итно взяли власть в стране в свои руки. Созванный по инициативе властей и оппозиции диалог по примирению Чада принял 5 октября 2022 года решение продлить переходный период до 2024 года и назначить президентом переходного периода сына убитого президента, который пять дней спустя принес присягу в качестве главы государства.