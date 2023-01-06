6 января, 17:10
Военная операция на Украине

Слуцкий считает, что Запад не способен понять предложение России о перемирии в Рождество

При этом глава комитета Госдумы по международным делам отметил, что в западных странах все еще слышны здравые голоса

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Западные власти не способны понять российское предложение о рождественском перемирии, потому что они вместе с киевским режимом променяли вечные христианские ценности на права ЛГБТ и неонацизм. Такое мнение выразил в пятницу глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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"Реакция киевского режима и его западных хозяев на решение президента России объявить перемирие в рождественские праздники омерзительна и античеловечна. Хотя чего ждать от сатанистов, которые вечные христианские ценности променяли на права ЛГБТ и неонацизм. <...> Прогнившие насквозь западные власти просто не способны понять суть российского предложения", - написал он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на Западе все еще слышны здравые голоса. "Как заявил республиканец Пол Госар, "неудивительно, что Зеленский отказался от мира". Финансирование конфликта он назвал аморальным. Аморальное - лучшая характеристика для реакции западной и украинской элит. А с нами Бог! Поэтому победа будет за нами", - добавил он.

В четверг пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 00:00 8 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Позже министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отдал указание о введении режима прекращения огня с 12:00 6 января на 36 часов. 

Теги:
УкраинаРоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичВоенная операция на Украине
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