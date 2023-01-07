В Запорожской области считают, что власти Украины лишены человеческих ценностей

По словам врио губернатора региона Евгения Балицкого, было ожидаемо, что киевский режим с подачи западных кураторов не поддержал инициативу рождественского перемирия

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 января. /ТАСС/. Властям Украины, не поддержавшим инициативу России о введении режима прекращения огня на линии соприкосновения в зоне спецоперации, чужды человеческие ценности. Об этом в субботу заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Ожидаемо, что киевский режим с подачи западных кураторов не поддержал светлую инициативу рождественского перемирия. Это в очередной раз демонстрирует, что нацизм, который правит на бывшей Украине, не имеет никакого отношения к христианству, православию и лишен человеческих ценностей", - написал он в своем Telegram-канале.

Балицкий напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения и призвал киевскую сторону последовать примеру и объявить режим тишины, чтобы дать верующим возможность отпраздновать Рождество.

5 января Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Власти Украины негативно отреагировали на идею прекращения огня на Рождество.

6 января после 12:00 и в ночь на субботу украинская армия неоднократно обстреливала территорию Донецкой Народной Республики, включая Донецк. Также поступали данные об обстрелах позиций российских сил на лисичанском направлении. Под огнем украинских силовиков оказался город Алёшки в Херсонской области, где были ранены три человека.