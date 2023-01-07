Эксперт считает, что "холодные отношения" России и Германии в 2023 году сохранятся

По словам председателя совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрея Быстрицкого, радикальная позиция главы МИД ФРГ Анналены Бербок способна привести к их дальнейшему ухудшению

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Нынешние "холодные отношения" России и Германии сохранятся в ближайшей перспективе, а радикальная позиция главы МИД ФРГ Анналены Бербок способна привести к их дальнейшему ухудшению. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил в субботу председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Каких-то особо радостных перспектив в отношениях с Германией я не вижу, - отметил аналитик. - Если не произойдет ничего радикального, нынешние достаточно холодные отношения между Россией и Германией сохранятся, будет иметь место некоторая тенденция к ухудшению, учитывая поведение министра иностранных дел Германии, которая настроена довольно радикально".

Быстрицкий пояснил, что Берлин на текущий момент придерживается единой линии с Евросоюзом и США, активно помогая Украине, не поддерживая никакие российские инициативы по урегулированию и не предпринимая "никаких действий, чтобы по возможности этот конфликт прекратить". "Поэтому, в общем, рассчитывать на какое-то приятное будущее нет ни малейших оснований", - добавил он.

В то же время, по мнению аналитика, в Германии есть определенные силы, которые в более отдаленной перспективе могут изменить ситуацию. В частности, по словам Быстрицкого, существуют большие различия между мнением граждан ФРГ и политической элиты страны по отношениям с Россией и ситуации на Украине.

"Немецкое общество далеко не едино, определенные его части не очень настроены на безоглядную поддержку Украины и были бы готовы к рациональным решениям, которые учитывали бы интересы и России, и Украины, и были бы готовы найти согласие по этому вопросу, - продолжил собеседник агентства. - Такие силы в Германии есть, но насколько они влиятельны, насколько они могут в реальности оказывать давление на действующую администрацию этой страны, - вопрос сложный. Некоторая надежда на то, что будет какой-то просвет, существует".

Противоречия Шольца

Эксперт напомнил, что определенные контакты между властями России и Германии сохраняются и сейчас. При этом заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца в отношении России Быстрицкий назвал противоречивыми.

"Шольц - сложная фигура. Много обсуждается вопрос его самостоятельности. Сам по себе он, конечно, едва ли особенно доволен тем, что сейчас происходит, ему это не нравится. Он чувствует себя под давлением, ведь де-факто ситуация для него не очень приятная. Ему не хочется быть совсем уж американской марионеткой, но тогда надо проводить более самостоятельную политику. А для этого у него нет пространства для маневра", - подчеркнул Быстрицкий.