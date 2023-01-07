Мирошник заявил, что Запад найдет, на кого "перевесить" выдаваемые Киеву кредиты

По словам бывшего посла ЛНР в Москве Родиона Мирошника, в 2022 году Украина получила от Запада 58% своих "бюджетных доходов", что составило почти $32,1 млрд

ТАСС, 7 января. Западные финансовые круги сознательно оформляют все свои вливания в экономику Украины в виде кредитов, они заставят выплачивать эти долги любое государственное образование, появившееся на ее территории. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

"Западные спонсоры сознательно оформляют все свои вливания в виде кредитов или займов и предыдущие долги не списывают. Это актив. Их финансовые круги просчитывают все риски. Эти долги будут гирями на руках и ногах у любого образования, которое появится на территории Украины, а если эта зона будет под контролем России, ей попытаются их навесить. А не возьмет - будут блокировать всю внешнюю торговлю", - сказал он.

Он напомнил, что в 2022 году Украина получила от Запада 58% своих "бюджетных доходов" - около $32,1 млрд.

"Конечно же, три четверти этих денег - это кредитные ресурсы под те или иные условия, - отметил он. - Они (Запад - прим. ТАСС) ребята очень прагматичные. Часть вещей они получили уже прямо сейчас - например, крупным западным агрохолдингам отошло в собственность 16 млн га украинских земель. Ну и после освобождения Украины они не мудрствуя предложат нам стать правопреемниками долгов режима, т.е. еще и заплатить за оружие, которым по нам стреляли. А что тут такого? Это же долг, его же должен кто-то погасить".